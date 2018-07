Glennis Grace (40) bevestigt relatie met gitarist Lévy (23)

Eerder gingen al geruchten dat de zangeres iets zou hebben met haar gitarist, maar dit werd nooit door haar bevestigd. Donderdag maakte Grace in RTL Boulevard een einde aan de geruchten.

De Telegraaf deelde eerder op donderdag een video waarop is te zien dat de zangeres innig met Lévy over straat loopt in Amsterdam.

Sinds een jaar heeft Grace een relatie met hem, vertelt ze. "We zijn heel gelukkig met elkaar."

Brutaal

Twee jaar geleden ging de zangeres op zoek naar een nieuwe band, waarvoor ze Lévy via sociale media benaderde. "Ik heb brutaal gevraagd of ik hem een keer mocht zien optreden. Natuurlijk ook omdat ik hem heel knap vond, maar vooral omdat ik hem wilde zien spelen", vertelt de zangeres.

De gitarist werd daarna uitgekozen om mee te spelen in haar band. "Zo zijn we langzamerhand verliefd geworden", aldus Grace.

Eerdere relatie

In oktober 2016 zette Grace een punt achter haar relatie met Robert Bieseweig, die destijds in haar band speelde als drummer. Zij hadden drie jaar lang een relatie. Uit een eerdere relatie heeft de zangeres een zoon, Anthony.

De zangeres vergaarde onlangs veel publiciteit, omdat ze heeft deelgenomen aan de talentenjacht America's Got Talent. Grace is in de show door naar de volgende ronde. Verschillende Amerikaanse platenmaatschappijen hebben Grace naar aanleiding van haar veelbesproken optreden al benaderd.