Lieke Martens bevestigt relatie met Ajax-keeper Van Leer

De roddels ontstonden woensdag nadat Martens en Van Leer een foto van hetzelfde balkon op Instagram plaatsten. Ook zou de wereldvoetbalster van het jaar twee weken geleden gezien zijn bij de oefenwedstrijd van Ajax tegen VVSB in Noordwijkerhout.

"Het strand is zoveel beter dan het balkon", schrijft de 25-jarige Martens bij de foto waarop ze haar armen om de één jaar oudere Van Leer heen slaat. De reservedoelman van Ajax plaatste dezelfde foto op zijn Instagram, met het bijschrift: "Ja, het was mijn balkon. Anyway, nu mag het weer rustig worden."

In maart werd bekend dat de relatie van Martens met haar vriend Kevin na zeven jaar op de klippen was gelopen. Haar ex was na haar transfer van het Zweedse Rosengard naar de topclub FC Barcelona wel mee verhuisd naar Spanje, maar daar ging het toch mis tussen de twee.

Kampioen

Martens werd een jaar geleden met het Nederlands elftal Europees kampioen door het EK in eigen land te winnen. De Limburgse werd daar bovendien tot beste speler van het toernooi verkozen.

Van Leer keepte eerder bij PSV en Roda JC, voordat hij in de zomer van 2017 naar Ajax vertrok. In de Johan Cruijff ArenA is hij tweede keus achter André Onana.