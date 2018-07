Volkszanger Tino Martin neemt 'om de zoveel maanden' een andere auto

"Ik snap ook niet waarom mensen jarenlang in dezelfde auto rijden. Het is toch veel leuker om regelmatig van auto te wisselen?", aldus de 34-jarige zanger in gesprek met Playboy.

Momenteel rijdt Martin in een Audi Q7 en een stationwagen van Audi, terwijl zijn vriendin net een nieuwe Mercedes heeft. Een nieuwe auto is alweer besteld. "Ik wacht nu op de Audi A9. Hij bestaat nog niet, maar ik heb hem al wel besteld. Als hij over een paar maanden de fabriek uit rolt, ben ik de eerste die hem heeft."

De zanger zegt niet materialistisch te zijn ingesteld, maar geld wel vrij makkelijk uit te geven. "Ik betrap mezelf er weleens op dat ik een winkel binnenloop, drie jassen tegelijk koop en niet eens weet wat het kost. De rekening laat ik gewoon opsturen."