Politie Las Vegas kijkt nogmaals naar moordonderzoek Tupac

In de docuserie vertelde het voormalige ganglid Keffe D dat hij weet wie de rapper vermoord heeft. Hij noemde de dader niet bij naam, omdat hij daarmee de regels van de straat zou overtreden. Toch werd het redelijk duidelijk dat hij doelde op zijn overleden neef, en voormalige verdachte van de moord, Orlando Anderson.

Keffe D beweerde dat hij de auto van waaruit op Shakur geschoten werd zelf bestuurde en dat zijn neef en een vriend op de achterbank zaten en van daaruit het vuur openden op de rapper.

"Mensen zitten al twintig jaar achter me aan om deze zaak. Ik treed hier nu mee naar buiten, omdat ik kanker heb en niets meer te verliezen heb. Nu geef ik alleen nog om de waarheid", aldus Keffe D in het programma, dat eerder dit jaar werd uitgezonden in de Verenigde Staten.

Vanwege aanhoudende geruchten dat er iemand gearresteerd is na de uitspraken van Keffe D, kwam de politie van Las Vegas woensdag met een verklaring. "We zijn ervan op de hoogte dat er verklaringen over de zaak-Tupac zijn afgegeven in een interview", aldus een woordvoerder tegenover het lokale tv-station Fox 5 Vegas. "Als gevolg daarvan hebben we de afgelopen maanden opnieuw naar de zaak in z'n geheel gekeken. Berichten dat er daardoor een arrestatiebevel uitgegaan is, kloppen niet. Dit blijft een open moordzaak."

Rivaal

Tupac Shakur werd op 13 september 1996 op 25-jarige doodgeschoten in Las Vegas. Hij was op dat moment naast met Notorious B.I.G. een van de bekenste rappers van de wereld. Tevens waren ze de gezichten van een gigantische rivaliteitsstrijd tussen de westkust van de VS, die Tupac vertegenwoordigde, en de oostkust (Biggie). Notorious B.I.G. werd een half jaar later doodgeschoten in Los Angeles. De twee moorden zorgden voor een nog grotere strijd tussen de twee kustgebieden. Beide moordzaken werden nooit opgelost.

De carrière van Tupac duurde slecht vijf jaar, maar wereldwijd zijn meer dan 75 miljoen albums van hem verkocht.