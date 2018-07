Linda de Mol had in het verleden een affaire

In haar eigen maandblad LINDA geeft De Mol het vreemdgaan toe. "Ergens ben ik blij dat ik het een keer meegemaakt heb - andersom trouwens ook hoor - want daardoor begrijp ik het wel beter."

De 53-jarige De Mol zegt niet met wie ze een affaire heeft gehad. "Dat ga ik niet vertellen, want dan zijn de poppen aan het dansen."

Terugkijkend op haar avontuur, kan ze niks anders dan concluderen dat het een enorm cliché is. "Want hoezeer je jouw affaire ook als uniek, hartstochtelijk en onvermijdelijk ziet, alle affaires zijn min of meer hetzelfde qua patroon. Dat je iemand keihard belazert."

Kort nadat De Mol in 2007 was gescheiden van regisseur Sander Vahle, is de presentatrice een relatie met componist Jeroen Rietbergen gestart. Met hem woont ze in Huizen.

In 2013 dook het gerucht op dat de 47-jarige Rietbergen haar zou hebben bedrogen. De muzikant heeft dit altijd ontkend.

Met Vahle kreeg De Mol haar zoon Julian (21) en dochter Noa (18).