Actrice Alwien Tulner 'in het geheim' gescheiden

"Ik kan je zeggen dat mijn leven op dat moment wel even volledig op z'n kop stond. Je denkt toch heel lang dat je samen oud gaat worden en ook als gezin bij elkaar blijft", zegt Tulner in een interview met Story. "Als dat vervolgens allemaal wegvalt, is dat even flink schakelen."

Over de reden van de breuk wil de Onderweg naar Morgen-actrice niets kwijt. "Dat houden we tussen ons tweeën. In elk geval gaan Jochem en ik op een normale manier met elkaar om. Onze prioriteit is natuurlijk het welzijn van onze kinderen."

Tulner, die eerder een relatie met Chris Zegers had, begon in 2004 een relatie met Janssen. De twee kregen twee dochters en hadden een bed and breakfast in Baambrugge (Utrecht), waar Janssen na de scheiding is blijven wonen.

"We zijn het bedrijf samen begonnen, dus na onze scheiding heb ik wel iets meegekregen. Daarmee heb ik een huis in Amsterdam kunnen kopen. En echt waar: daar voel ik me heel goed", aldus Tulner. "Ik heb de kans gekregen om aan een tweede leven te beginnen, dat is ook iets om dankbaar voor te zijn."

De actrice heeft lang niet meer in een serie gespeeld, maar zou graag weer acteren. "Inmiddels heb ik daarover al een aantal heel vruchtbare gesprekken achter de rug."