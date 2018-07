Relatie Guy Pearce en Carice van Houten had 'elementen van rebound'

"Kate en ik zijn in januari uit elkaar gegaan en ik ontmoette Carice in juni of juli. Ik zei tegen haar: 'Dit is de ergste versie van mij die je kunt treffen.' Maar dat leek ze juist innemend te vinden", vertelt de Australische acteur in een openhartig interview aan de zender Seven Plus.

De ontmoeting in 2015 op de set van de film Brimstone beschrijft de vijftigjarige Pearce als "snel en rommelig". "We zijn tegen elkaar opgebotst", beschrijft hij. Op de vraag of hij niet bang was dat Van Houten een rebound was, antwoordt hij daaraan te hebben gedacht en het ook met de Nederlandse actrice te hebben besproken.

"Maar ik heb het toch gedaan. We zijn een relatie begonnen. Hoewel er elementen van een rebound in zaten, waren we allebei volwassen en verantwoordelijk genoeg om te zeggen: laten we opnieuw beginnen, terwijl we een baby verwachten."

Hij is blij met de manier waarop Van Houten (41) en hij omgaan met hun kind Monte. "Ze is goddelijk en lief en een prachtige moeder."

Surrealistisch

Pearce zei eerder altijd geen vader te willen worden. "Ik voelde die drang niet. Mijn leven is best creatief en Kate wilde niet, dus we zeiden: 'Prima, deal.'" Hij werd verrast door het nieuws dat Van Houten een kindje verwachtte.

"Het is surrealistisch, omdat ik zo lang heb gezegd geen kinderen te willen. Het voelt een beetje als een schip dat je probeert een andere richting op te krijgen en ik vind het soms nog steeds moeilijk te geloven. Mijn hart gelooft het zeker al, maar mijn hoofd is er soms nog niet."

Scheiding

Lange tijd heeft Pearce in interviews niets gezegd over de scheiding, naar eigen zeggen omdat hij zijn ex-vrouw in bescherming wilde nemen. Zo vertelde hij nooit eerder dat zij een einde wilde maken aan het huwelijk.

Hij kreeg zelfs mensen op hem af. "Ze zeiden: 'Je bent een klootzak, omdat je een affaire kreeg met Carice, haar zwanger maakte en daarna jouw vrouw hebt verlaten.' Maar zo is dat helemaal niet gegaan", zegt de acteur.

Een vriend wees hem erop dat hij zijn ex-vrouw geen plezier deed door niet te praten over de reden van hun scheiding. "We waren jong, kinderen, toen we elkaar ontmoetten. Zoals zij het zei: 'We waren nog steeds kinderen toen we gingen trouwen.' We zijn uit elkaar gegroeid."

Shockerend

Pearce had niet zien aankomen dat Mestiz vond dat hun relatie aan een einde was gekomen. "Het was heel shockerend. Ze heeft me altijd met beide benen op de grond gehouden. Toen we uit elkaar gingen, was die basis weg."

Hij schreef het album Nomad over de moeilijke periode die volgde. "Ik heb me heel 2015 ellendig gevoeld. Toen ben ik over de wereld gereisd met de vraag: wie ben ik eigenlijk?"

Pearce vertelde in eerdere interviews al dat hij donkere gedachten had in die periode. "Ik dronk heel veel, dus ik ging heel dronken de straat op en dacht: kijken wat er gebeurt. Ik had een soort doodswens. Ik was niet actief suïcidaal."