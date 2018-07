Echtgenote Jan Mulder geniet ervan man en zoon Youri samen op tv te zien

"Dat zijn telkens hoogdagen voor het moederhart", aldus Van der Wal in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"Ze zijn allebei mannen met een uitgesproken mening, en het is heerlijk om te zien hoe dat soms botst. De allereerste keer dat ze samen in een programma zaten, reageerde Youri verontwaardigd op iets dat Jan zei: 'Néé, papa, zo is dat helemaal niet!' Wat ik al jaren aan mijn keukentafel zag, werd plots op televisie uitgezonden."

Jan Mulder staat erom bekend dat hij zijn meningen graag met veel emotie en handgebaren op televisie verkondigt. Volgens Van der Wal zijn dat geen geveinsde momenten.

"Zijn verontwaardiging, zijn blijdschap, de lyriek: het is allemaal écht. Als hij plots in vervoering raakt door een elegante loopactie van een spits, of vuur spuwt na een schwalbe, heb ik dat niet zien aankomen."