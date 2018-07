Dries Roelvink was door jeugd op Wallen 'beetje respectloos' naar vrouwen

Dat uitte zich bijvoorbeeld in zijn relaties, waarvan hij er regelmatig meerdere tegelijk had, zonder dat de vrouwen dat doorhadden. "Op een gegeven moment had ik drie vriendinnen tegelijk, die het niet van elkaar mochten weten. En ik maar liegen. Maar al dat toneelspelen gaat je een keer opbreken, natuurlijk."

De inmiddels 59-jarige zanger deed toen hij jonger was weleens wat boodschappen voor de prostituees, vertelt hij in gesprek met HP/De Tijd. "Ik had als jochie altijd geld, vriendjes van me kwamen voortdurend bij me lenen. Als je geld hebt, heb je vrienden, dat heb ik al heel vroeg geleerd."

Op zijn veertiende stelde een van de vrouwen voor hem in natura te betalen, waar Roelvink flink van schrok. "Maar er zat nog een andere, minder fraaie kant aan: ik zag hoe klanten afrekenden met die hoeren en als dat op je achtste, negende je eerste indruk is van vrouwen, dat je ze kunt betalen voor seks, dan denk ik niet dat dat goed is voor je latere denkbeelden over vrouwen. Daar word je toch een beetje respectloos van."

Te koop

Roelvink is er nog altijd van overtuigd dat sommige vrouwen te koop zijn. "Ja, en daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ik zie de lelijkste mannen aankomen in een dure Bentley, ze hebben een enorme pens, zijn kaal, maar er zit wel een bloedmooie vrouw naast, van wie je denkt: dat kan toch niet waar zijn, ben jij echt verliefd op die papzak?"