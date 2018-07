Ellen Hoog was opgelucht toen Naomi van As zwangerschap bekendmaakte

"Ik was blij toen ze het eindelijk openbaar maakte, hoefde ik mijn mond niet meer te houden. Twee uur nadat ze op het staafje van de test had gepiest, belde ze me al, haha", zegt de 32-jarige Hoog in een interview in Viva.

Op de vraag of Hoog en haar vriend ook een kinderwens hebben, antwoordt de beste hockeyster ter wereld van 2014: "Ik ben nog erg van mijn vrije leventje aan het genieten. Maar ik wil zeker een aantal kinderen krijgen. Het is leuk om Naomi zo te zien."

Hoog en de 34-jarige Van As, die samen onderdeel waren van het Nederlandse hockeyteam dat op de Olympische Spelen in zowel Londen (2012) als Peking (2008) goud haalde, zijn op dit moment te zien in Ellen & Naomi: 24 uur mandekking. In dit programma interviewen de twee voormalige internationals uiteenlopende, bekende mannen.

"Bijna alle mannen waren heel open. Johnny de Mol, die net vader geworden was, stelde zich kwetsbaar op. Met André Hazes junior was het ook leuk, maar dat ging er iets hysterischer aan toe, haha. Met Gerard Joling hadden we een aantal goede gesprekken, maar als de camera uitging, praatten we alleen maar over seks."