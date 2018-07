'Nieuwe aanklacht kan Harvey Weinstein levenslange gevangenisstraf bezorgen'

Eerder moest Weinstein (66) voor de rechter van Manhattan verschijnen wegens vermeende verkrachtingen van twee vrouwen in 2004 en 2013.

Als Weinstein in deze twee zaken schuldig wordt bevonden, dan wacht hem een gevangenisstraf van 25 jaar. Met de toevoeging van de derde aanklacht kan Weinstein mogelijk levenslang achter de tralies verdwijnen, schrijft Deadline.

"De grand jury van Manhattan heeft Harvey Weinstein aangeklaagd voor een van de ernstigste seksuele misdrijven die er bestaan", aldus Cyrus Vance Jr., de federale openbaar aanklager in New York. "Deze aanklacht is het resultaat van ontzettend grote moed van de slachtoffers, die hiermee naar buiten durfden te treden."

Naar verwachting zijn dit de eerste zaken in een lange reeks. Sinds The New York Times in oktober een groot artikel over Weinstein heeft gepubliceerd, hebben zich al zo'n zeventig vrouwen als slachtoffer van de producent gemeld. Politieteams van Londen en New York hebben naar aanleiding van de beschuldigingen onderzoeken ingesteld.

Weinstein ontkent alle aantijgingen. Zijn advocaat Benjamin Brafman twijfelt aan de geloofwaardigheid van de vermeende slachtoffers en zegt de naam van de producent te zullen zuiveren. Verder zegt de raadsman dat een van de vermeende slachtoffers tien jaar lang een seksuele relatie met Weinstein heeft gehad.