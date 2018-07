Mila Kunis leest nooit roddels over zichzelf

"Ik lees niks over mezelf", vertelt de 34-jarige Kunis in gesprek met de Amerikaanse editie van Cosmopolitan. "Ik heb oprecht geen idee wat er over me wordt geschreven. Behalve dan dat ik een keer per jaar zwanger ben en dat mijn man (acteur Ashton Kutcher, red.) en ik eens per jaar uit elkaar gaan."

Alleen tijdens een bezoek aan de supermarkt krijgt Kunis nog het een en ander mee van de bladen. "Dan zie ik mezelf op tijdschriftcovers en denk ik: oké, prima."

De actrice, bekend uit films als Friends with Benefits en Ted, vindt het wel vervelend dat haar ouders en grootouders soms de "onzinverhalen" uit de bladen meekrijgen. "Toen ik zwanger was, schreven de bladen dat ik met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Mijn gezicht stond toen op de cover. Niemand kan begrijpen hoeveel stress dat heeft veroorzaakt bij mijn familie."

Soms zorgen de roddels ook voor valse hoop, vertelt Kunis. "Dan leest mijn vader over een vermeende zwangerschap en vraagt hij: 'Oh, komt er weer eentje aan?'"

Kunis, die in de zomer van 2015 met Kutcher is getrouwd, is eind 2016 bevallen van Dimitri. De jongen is het tweede kind van het acteurspaar. Hun dochter Wyatt Isabelle is in oktober 2014 geboren.