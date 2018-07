Badr Hari wil dochters nooit meer missen

"Mijn grootste prioriteit is nu om elke ochtend wakker te worden en mijn kindjes om me heen te hebben. En dat mag niemand me afnemen. Dat mag me nooit meer afgenomen worden", zegt de 33-jarige Amsterdammer in een interview in Linda.

In 2017 zat Hari zeven maanden in de gevangenis, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan mishandelingen. Tijdens zijn verblijf in de cel vertelde de kickbokser aan zijn oudste dochter dat hij aan het trainen was.

"Je kan een kind van vijf toch niet uitleggen wat een gevangenis is? Maar dat leverde wel lastige situaties op. Normaal gesproken facetime ik met haar als ik er niet ben, en kun je elkaar ook zien. Dus op een gegeven moment begon ze steeds meer te smeken: 'Daddy, I want to see you.' Maar ja, hoe moest ik dat doen dan?"

Consequenties

Als zijn dochters oud genoeg zijn om te begrijpen waarom hun vader in hechtenis zat, wil Hari het ze uitleggen. "Naarmate ze ouder worden, is het ook belangrijk dat ze weten wat er is gebeurd en wat de consequenties zijn van verkeerd handelen."

Hari, die op dit moment met zijn gezin in Marokko woont, is een volksheld in het Arabische land. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen in het leven van de sporter.

"Meesters en vaders zeggen: 'Your daddy is our pride.' Mensen willen continu met mij op de foto. Dus ze weet wel: 'Mijn vader is speciaal.' Hij is anders dan de rest, hij kan iets. Ik merk wel dat het haar een bepaald verwachtingspatroon geeft. Zo van: 'Ik moet ook iets bijzonders gaan doen.' Dat is moeilijk."