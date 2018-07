Liam Payne en Cheryl Cole uit elkaar

"Cheryl en ik zijn verdrietig dat we moeten aankondigen dat onze wegen scheiden. Het is een moeilijke beslissing voor ons geweest", schrijft voormalig One Direction-bandlid Payne op Twitter. Cole plaatste een bijna identiek bericht.

De muzikanten vragen daarnaast om hun zoon in de luwte te houden. "Bear betekent alles voor ons en we vragen om respect voor zijn privacy terwijl we ons hier doorheen slaan", benadrukken ze.

De 24-jarige Payne en de 35-jarige Cole waren sinds 2016 een stel. In maart 2017 kondigden ze de geboorte van hun zoon aan. Eerder dit jaar staken geruchten de kop op dat hun relatie in zwaar weer was geraakt, mogelijk omdat de zanger een affaire had met één van zijn achtergronddanseressen.

Voor Cole is het niet de eerste relatie die strandt. De zangeres was eerder getrouwd met profvoetballer Ashley Cole en trad daarna in het huwelijk met Jean-Bernard Fernandez-Versini.