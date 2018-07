Iris van den Ende getrouwd op Mallorca

De 76-jarige Joop van den Ende had de eer om zijn dochter weg te geven. "Ze zag er beeldschoon uit", zei hij na afloop van de ceremonie. "Ik had zulke tranen, ik was zo emotioneel. En iedereen om ons heen pinkte een traantje weg. Het was een prachtig moment. Het is een cliché, dat het emotioneel is voor een vader om je dochter weg te geven, maar het is gewoon honderd procent waar."

Bij het huwelijk waren verschillende bekende Nederlanders aanwezig. Zo vlogen Chantal Janzen en haar man Marco over en waren ook Antje Monteiro en haar vriend Dennis aanwezig.