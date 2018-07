'Ariana Grande zet tatoeage voor overleden schoonvader'

Davidsons vader was een van de brandweermannen die om het leven kwam na de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001.

Grande draagt op haar linkervoet het nummer 8418, het nummer van de badge van haar omgekomen schoonvader Scott Davidson. De Saturday Night Live-acteur liet dit nummer al enige jaren geleden in een dikker lettertype op zijn linkerarm tatoeëren. De nieuwe tatoeage van Grande is zichtbaar op foto's die afgelopen week zijn gemaakt toen het stel door New York wandelde, meldt E! News.

Begin deze maand werd bekend dat Davidson twee tatoeages ter ere van zijn vriendin heeft laten zetten. De 24-jarige komiek heeft achter zijn oor een zwart maskertje met konijnenoren, het logo van Grandes album Dangerous Woman. Op zijn duim liet Davidson de initialen van Grande vastleggen.

Grande en Davidson hebben sinds een paar maanden een relatie en zijn inmiddels verloofd. Ook kochten zij onlangs een penthouse in New York.