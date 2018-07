Schoonspringer Tom Daley en echtgenoot verwelkomen zoon

Op de sociale media-accounts van Daley en Black werd zaterdag bekendgemaakt dat het kindje de naam Robbie Ray Black-Daley heeft gekregen.

"De hoeveelheid liefde die jij in ons leven hebt gebracht, is onmetelijk, lieve kleine zoon", luidt het bericht bij de foto. Mogelijk is het kindje vernoemd naar Robert, de vader van Daley, die overleed in 2011. Hij liet eerder weten "net zo'n goede ouder te willen worden als zijn eigen vader".

De olympisch schoonspringer verloofde zich eind 2015 met zijn vriend en maakte dat destijds bekend met een advertentie in de krant The Times. De twee zijn sinds 2013 bij elkaar en trouwden in 2017.

Daley werd op zijn dertiende Europees Kampioen. In 2012 won hij een bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen in Londen. Black is filmregisseur en scriptschrijver en won een Oscar voor zijn scenario voor de film Milk​.