Big Bang Theory-ster Kaley Cuoco getrouwd

Dat laat de 32-jarige actrice weten via een post op haar Instagram-account. Ingewijden meldden eerder aan US Weekly dat de bruiloft in het zuiden van Californië zou hebben plaatsgevonden.

Het stel was ongeveer een half jaar verloofd. De professionele ruiter vroeg de actrice afgelopen november ten huwelijk. Hij plaatste een filmpje van het aanzoek op Instagram. In het filmpje is Cuoco erg emotioneel en roept ze: "We zijn verloofd!". Cook merkt daarna op dat ze hem nog geen antwoord heeft gegeven op zijn vraag, waarop de actrice drie keer zegt: "Ik zeg ja."

Cook en Cuoco hebben sinds begin 2016 een relatie. De actrice was daarvoor getrouwd met tennisser Ryan Sweeting. Dat huwelijk strandde na twee jaar. Eerder had Cuoco een relatie met haar The Big Bang Theory-collega Johnny Galecki, die in de serie haar echtgenoot Leonard speelt.