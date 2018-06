Ruben Nicolai klaar om weer verliefd te worden

"Ik heb niet voor niets een huis met een open haard: daar wil je eigenlijk niet in je eentje voor liggen. Dat moet je samen doen, op een kleedje", zegt Nicolai in een interview met VROUW.

Hij houdt liever voor zich waarom zijn relatie met Laurien na elf jaar stuk liep. "Als je net uit elkaar bent, is het zwaar en gun je elkaar weinig, maar nu zijn we in het stadium dat we weer kunnen zien hoeveel we wel samen hebben." Ondertussen heeft de presentator wel wat flirts gehad, maar niets serieus. "Zodra het serieus werd, hield ik de boot af."

Dat kwam omdat hij lang veel verdriet had van de breuk. "Nu pas heb ik voor het eerst weer af en toe een gevoel van: ja, ik heb zin om weer verliefd te worden.'' Toch zal het vinden van een nieuwe liefde moeilijk worden voor Nicolai. Hij is onzeker geworden in de liefde en cynischer over relaties, bekent hij. En ook opnieuw trouwen ziet hij ''eerlijk gezegd niet meer gebeuren''.

"Het is ook niet zo dat ik niet meer in de liefde geloof, ik vind het na vier jaar single zijn gewoon lastig om me het voor te stellen", aldus de 43-jarige RTL Boulevard-presentator. Bovendien heeft hij ook weinig tijd voor de liefde. "Een nieuwe liefde zou de balans compleet verstoren. Ik kan niet zomaar minder werken, en op mijn tijd met mijn dochters wil ik al helemaal niet inleveren. Maar als je echt verliefd bent, vind je daar natuurlijk wel iets op. Je kunt altijd nog minder slapen."