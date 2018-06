Hond Bob (14) van Jan de Hoop overleden

"Onze lieve Bob is ingeslapen. Na veertien fantastische jaren vol liefde en plezier", schrijft de nieuwslezer bij een foto op Twitter. "De laatste tijd ging het steeds minder. We hebben haar het laatste half jaar met veel liefde dag en nacht verzorgd. We zijn erg verdrietig, maar ook dankbaar voor de mooie jaren met ons lieve meisje."

De Hoop houdt ook een vlog bij over zijn leven op de Veluwe. In zijn laatste video zei Jan nog dat Bob "hoe je het ook wendt of keert, al veertien jaar is en aan haar laatste loodjes bezig is".

Daarom kreeg de hond fysio om het leven nog zo comfortabel mogelijk te maken. "Het is ons meisje, dus we doen alles voor het kind om te zorgen dat ze het zo lekker mogelijk heeft", aldus De Hoop.

Bob vindt haar laatste rustplaats op een hele bijzondere plek. De as van de vrijdag overleden boxer wordt uitgestrooid bij "het bankje waar ze altijd het liefste aan het spelen was".