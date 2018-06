Danser Juvat Westendorp heeft relatie met zangeres Kimberly Maasdamme

Tegenover RTL Boulevard bevestigt de 29-jarige Westendorp dat hij een relatie heeft met de 26-jarige Maasdamme, die in de talentenjacht in de halve finale strandde.

"Ze is lief, leuk, zorgzaam, eigenlijk alles wat ik zoek in een vrouw", aldus de acteur die eerder meespeelde in de film Tuintje in mijn hart.

Het stel heeft elkaar ontmoet tijdens het concert Ladies of Soul, waar Maasdamme gastartiest was. "Ik was eigenlijk direct flabbergasted van haar", aldus Westendorp. "Ik ben gewoon verliefd. Het is een ontzettend sterke powervrouw die precies weet wat ze wil."

Eerste date

Het duurde even voordat het eerste afspraakje tussen Westendorp en Maasdamme plaatsvond, zegt de danser. "We hebben na de eerste ontmoeting wekenlang met elkaar via de telefoon gesproken zonder af te spreken. Uiteindelijk leidt dat dan toch tot een afspraakje en tijdens die eerste date merkte ik dat ik haar leuker vond dan gewoon."

Eerder dit jaar liet Westendorp weten dat hij moeite heeft zich te binden. Ook vertelde hij dat zijn toekomstige vriendin achter zijn carrière moet staan.

"Ik heb niet alleen mijn carrière als acteur, maar ook mijn eigen dansschool en managementbureau", zei Westendorp. "Er komt veel kijken bij twee bedrijven runnen. Ik heb iemand nodig die een beetje geduld met me heeft."