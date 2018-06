Socialemediaoverzicht: Ed houdt van Nederland en Lieke vindt oude liefde terug

Ed Sheeran staat donderdag en vrijdag in een uitverkochte Ziggo Dome. Niet alleen leuk voor zijn duizenden fans, ook de zanger zelf geniet ontzettend van zijn bezoek aan ons land. "I bloody love the Netherlands", schrijft Sheeran bij een foto waarop hij - hoe kan het ook anders - fietsend te zien is. Volgens NH Nieuws bracht de zanger vrijdagmiddag een bezoek aan restaurant Vlaar in 's Graveland, waar hij vanaf Hilversum fietsend naartoe kwam. "Een ongelooflijke aardige jongen", aldus de restauranteigenaar.

Voor een strak lichaam moeten sommige mensen het Spartaanse regime van Sylvie Meis volgen, anderen zijn gewoon zo geboren. Sylvana Simons behoort tot de laatste categorie. De politica roept haar volgers op niet meer de hele tijd haar gewicht door te zagen. "Ik ben niet afgevallen", schrijft ze. "Ik heb altijd al een petite postuur gehad."

Van Domien Verschuuren mag je juist wel beginnen over zijn gewicht. De radio-dj is 6 kilo afgevallen en nam een personal trainer bij de arm die hem driemaal in de week uitdaagde in de sportschool. "Weten jullie nog twaalf weken geleden?", vraagt de dj aan zijn volgers die hij uitdaagde mee te doen. Hij is afgevallen en zijn spieren zijn aanzienlijk zichtbaarder. Toch is Verschuuren kritisch op zichzelf. "Ik ging voor het experiment: wat kan ik bereiken in die periode? Natuurlijk ben ik hartstikke tevreden met het resultaat, maar weet stiekem dat het meer had kunnen zijn. Breder, gespierder."

Maik de Boer, befaamd om zijn kale hoofd, blikte deze week terug op zijn uiterlijk en deelde een foto uit een periode dat de stylist nog haar had. "Happy hairday", schrijft De Boer bij de foto, waarbij hij ook een emoji van een gebroken hartje toevoegt. Diverse bekende vrienden van de stylist reageren op het kiekje. Acteur Leo Alkemade vindt dat De Boer lijkt op Gerard Ekdom en Kim Kötter zegt dat ze, als ze de stylist destijds kende, verliefd op hem geworden zou zijn.

Ooit vormden Lieke van Lexmond en Christophe Haddad een liefdeskoppel - tenminste op het televisiescherm. De inmiddels 36-jarige actrice en 39-jarige acteur speelden zo'n vijftien jaar geleden een liefdeskoppel in Goede Tijden Slechte Tijden. Inmiddels hebben de twee de soap verlaten en hun carrières elders voortgezet, maar blijkbaar was de sfeer onderling leuk genoeg om elkaar te blijven zien. Op Instagram deelt Van Lexmond vrijdag een zonnige foto van zichzelf met Haddad. "Heerlijke ochtend, lekker bijkletsen."

Art Rooijakkers hoeft zichzelf niet per se van zijn flatteuste kant te laten zien, blijkt vrijdag. Waarom hij het doet, is de vraag, maar de presentator - die onlangs bekendmaakte over te stappen naar RTL - liet een foto van zichzelf maken terwijl hij de zon inkeek. Het resultaat is een foto waarop Rooijakkers niet héél makkelijk de lens inkijkt. De presentator heeft wel gekozen voor een zwart-witfilter. "Om er nog iets van te maken", aldus Rooijakkers.