Dochter Robert Doornbos en Chantal Bles weer thuis na operatie

Volgens Bles was het een zware periode voor haar dochter. "Ze heeft veel pijn gehad, maar nu zijn we weer thuis en werken we aan Jada's herstel. Er zullen nog vele chemo's en bestralingen volgen, maar nu met een gezonde toekomst in het vooruitzicht", zegt de styliste via Instagram Stories.

Bles en Doornbos bedankten de artsen voor hun werk. "Onze dank is groot naar deze speciale mensen die heel dierbaar voor ons zijn geworden."

In mei maakte een woordvoerder van het gezin al bekend dat de dochter van Bles en Doornbos ernstig ziek was. Vorige maand bracht het stel het nieuws over de tumor en de uitzaaiingen zelf naar buiten.