Guus Meeuwis geeft zijn kinderen 'extra knuffel' na Afrika-reis voor UNICEF

Hij wist natuurlijk wel dat het niet altijd even eerlijk verdeeld is in de wereld. "Je bent natuurlijk niet gek en hebt wel een beeld van de wereld waarvoor je je ogen niet sluit. Maar het is toch wel even anders als je het zelf hebt kunnen meemaken", vertelt de Brabantse zanger aan NU.nl.

Meeuwis bezocht een ziekenhuis en een zogenoemd Safe Park. In deze parken is een ruimte afgezet waar kinderen veilig kunnen ontbijten, lunchen, spelen en huiswerk maken, omdat het een paar meter verderop al te onveilig voor hen is.

"Het verschil tussen arm en rijk is vreselijk groot. Alle middelen zijn er, het klimaat is goed, er zijn voldoende grondstoffen. Toch lukt het op de een of andere manier niet om het er gelijkwaardig te verdelen. Als je een mooie stad uitrijdt, schrik je ervan hoe gevaarlijk het iets verderop is, zeker voor kinderen. Seksueel geweld, drugsproblematiek, hiv: geen lekkere situatie voor kinderen die door problemen van hun ouders bij het opgroeien op zichzelf zijn aangewezen."

Trots

Vanaf donderdag is Meeuwis officieel ambassadeur voor UNICEF. Andere bekende Nederlanders, onder wie Trijntje Oosterhuis, Edwin Evers, Nicolette van Dam en Claudia de Breij, gingen hem daarin al voor. "UNICEF is zo'n grote organisatie die zich wereldwijd voor kinderen inzet. Ik ben er trots op daar onderdeel van uit te mogen maken."

Het is niet het eerste goede doel waar de 46-jarige zanger zich voor inzet. Zo is hij ook ambassadeur van Muziekkids, een organisatie die studio's bouwt in ziekenhuizen waar kinderen langdurig verblijven. "Het liefst zet ik me in voor kwetsbare kinderen, of dat nu op regionaal, landelijk of internationaal niveau is."

Knuffel

Meeuwis, vader van vier kinderen, wil zijn eigen dochter en zoons niet achterhouden wat hij meemaakt tijdens een reis voor UNICEF. "Ze waren zelf ook heel geïnteresseerd en willen dan ook weten wat ik daar gedaan heb. Met plezier vertel ik ze hoe het daar is en zeker ook over projecten die slagen. Dat probeer je dan over te brengen. En je geeft ze een extra knuffel."