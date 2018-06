Maradona: 'Nekklachten reden voor commotie tijdens WK-duel'

De 57-jarige Maradona, door voetballiefhebbers 'Pluisje' genoemd, moest na het duel in Rusland onder begeleiding de tribune verlaten. In de rust van de wedstrijd onderging hij al een medische controle. Volgens de oud-voetballer is er geen reden tot paniek.

"Mijn nek deed veel pijn en ik had last van een evenwichtsstoornis. Ik werd door een dokter bekeken en hij raadde me aan voor de tweede helft naar huis te gaan. Maar ik wilde blijven, want we riskeerden alles. Hoe kon ik weggaan?", schrijft Maradona op Instagram.

Tijdens de spannende wedstrijd trok de Argentijn de aandacht, zoals hij wel vaker doet. Hij stak onder meer zijn middelvingers op en viel ineens in slaap. Ook deed hij een dansje met een vrouw die bij hem op de tribune zat.

Zoen

Argentinië won de wedstrijd met 2-1 en is daarmee door naar de volgende speelronde in het WK. "Ik zend een zoen naar iedereen, bedankt voor de steun", sluit Maradona af.

Maradona, die tussen 2008 en 2010 bondscoach was van Argentinië, werd als speler in 1986 wereldkampioen met zijn land. Sindsdien slaagden de Zuid-Amerikanen er niet meer in de wereldtitel te pakken.