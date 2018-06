Zanger Ernst Daniël Smid en vriendin zijn uit elkaar

"We zijn er opnieuw achter gekomen dat onze karakters anders zijn dan in het begin van onze relatie. Daarom hebben we besloten uit elkaar te gaan."

"Het is een hard gelag", vervolgt de baritonzanger tegenover de krant. "Ik houd ongelooflijk veel van deze vrouw, maar het is duidelijk dat we te verschillend denken over bepaalde dingen. Het komt niet overeen en dat is gaan botsen. Met als gevolg dat we niet meer bij elkaar wonen om erger en ruzie te voorkomen. Ik hoop echt dat er nog een wonder plaatsvindt en dat het misschien nog goed komt."

Smid heeft in 2014 een relatie met Aly gekregen. Dat was anderhalf jaar na het overlijden van zijn vrouw Roos. De zanger heeft vorig jaar zijn woning in Bussum verkocht en is samen met Aly in een appartement in Barneveld gaan wonen.

Vorig jaar heeft hij op het punt gestaan haar ten huwelijk te vragen, maar die plannen zijn de ijskast ingegaan.