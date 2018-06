Frits Wester heeft een nieuwe relatie

Dat bevestigt Wester (56) aan Story. Buurtbewoners hadden het stel gezien in de Zuid-Hollandse stad, die meldden dat de vonk was overgeslagen op een festival in Voorburg.

"Ik had het eerlijk gezegd nog liever even voor me gehouden, maar ik heb ook geen zin om erover te gaan liegen", aldus Wester. "Ik heb weer een relatie en dat is inderdaad met Birgitta. Ik ben daar superblij mee."

Volgens bekenden van het stel heeft Wester de vijftienjarige dochter van zijn nieuwe liefde inmiddels ontmoet. Ook heeft Birgitta kennisgemaakt met Jelle (24) en Auke (22), de zonen van Wester die hij kreeg met zijn ex-vrouw Marjolein.

Met haar was hij 21 jaar getrouwd. Wester verliet haar voor de 26 jaar jongere Regina.