Hugh Grant trouwde na vervelende ervaring bij paspoortcontrole

"Ik vind het niet leuk om op de luchthaven te horen: iedereen met de achternaam Grant hier en de rest daar", vertelt de 57-jarige acteur aan USA Today. "Ze moest met de kindermeisjes mee, dat voelde niet goed."

Vorige maand trouwde de Britse acteur met televisieproducent Anna Eberstein, met wie hij drie kinderen heeft. Het stel is zes jaar samen.

Dat het huwelijk vooral uit praktische redenen was, vond Eberstein geen probleem. "Ze is het met me eens dat het huwelijk een vrij absurde sociale constructie is", zegt Hugh. "Maar als je drie kinderen hebt, is het wel aardig."