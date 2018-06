Nicole Kidman sms't nooit met echtgenoot Keith Urban

"We bellen", vertelt Kidman in gesprek met Parade. "Morgen vieren we ons twaalfjarig huwelijksjubileum en we hebben in al die tijd nog nooit met elkaar gesms't." Volgens de Moulin Rouge-actrice "past dat niet bij hun relatie".

"We bellen al met elkaar sinds we elkaar kennen. Dat begon doordat ik niet wist hoe ik moest sms'en, en bellen werkte wel voor ons."

De actrice en de zanger praten desondanks veel met elkaar. "Maar sms'en daar doen we niet aan, want ik heb het gevoel dat berichten dan verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Dat wil ik niet laten gebeuren tussen mij en mijn geliefde."

Kidman (51) en Urban (50) trouwden twaalf jaar geleden kort nadat zij elkaar ontmoetten. Ze hebben twee kinderen: de negenjarige Sunday Rose en de zesjarige Faith Margaret. Met haar ex-man Tom Cruise adopteerde Kidman twee kinderen: Isabella en Connor.