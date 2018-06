Bee Gees-zanger Barry Gibb tot ridder geslagen door prins Charles

De 71-jarige Gibb zei na de ceremonie dat hij hoopt dat zijn overleden broers Robin en Maurice, met wie hij de Bee Gees vormde, trots op hem zijn.

Maurice overleed in 2003, diens tweelingbroer Robin stierf in 2012. "Zonder mijn broers zou ik hier niet zijn", aldus Gibb, die met het trio hits had als How Deep Is Your Love, Stayin' Alive en Tragedy.

Gibb kreeg de Britse ridderorde vanwege zijn verdiensten voor de muziekwereld en zijn liefdadigheidswerk. Dat hij zich nu Sir mag noemen, noemde hij "een beetje onwerkelijk".