Acteur Teun Kuilboer is 'niet zo goed' in relaties

In gesprek met VIVA zegt Kuilboer dat hij onwijs ongelukkig in de liefde is. "In relaties verkut ik het altijd. Dat hele concept van elkaar claimen en zo; ik ben er niet goed in. Ik vind het ook wel prima om single te zijn."

De acteur, die momenteel te zien is in Redbad en eerder in onder andere Volle Maan en Bluf, staat ondanks de vrijheid die hij nodig heeft wel open voor een relatie. "Ik denk eigenlijk dat ik gewoon nog niet de juiste vrouw ben tegengekomen."

Kuilboer hoopt daarnaast ooit nog vader te worden. "Ik heb ook een kinderwens. Misschien ben ik er nu ook nog niet klaar voor. Maar op een dag vast wel. Het komt goed. Ik maak me geen zorgen."