Anouk Maas zou geen relatie willen met collega-acteur

"Als acteur ben je fysiek intiemer dan mensen met een kantoorbaan. Wij zitten in elkaars aura, we bedrijven de liefde en maken ruzie. Je doet de hele tijd alsof. Voor je brein is dat soms lastig te scheiden. Dus ik kan het wel begrijpen", aldus Maas (31) in gesprek met Veronica Magazine. "Ik moet er alleen zelf niet aan denken, haha."

Toch snapt de vrijgezel, die momenteel te zien is in Goede tijden slechte tijden, wel dat het mensen kan overkomen. "Net zoals je iemand in de supermarkt kunt ontmoeten, gaat daten en twaalf jaar later drie kinderen, een huis en een hond hebt."

Maas heeft voorlopig niet de kriebels om zelf een relatie te krijgen. "Ik ben megagelukkig met mijn vrienden en de mensen om me heen. Soms is het vervelend als je een jurk open of dicht moet ritsen en dat er dan niemand in huis is. Om me heen krijg ik wel steeds meer te maken met huisje-beestje-baby. Maar ik hoef me geen zorgen te maken. Ik denk pas sinds mijn 28e dat ik misschien wel kinderen wil."