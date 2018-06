'Heather Locklear met spoed naar ziekenhuis gebracht'

Dit gebeurde vlak nadat ze op borgtocht was vrijgekomen uit de gevangenis, meldt TMZ. ​Afgelopen maandag was ze gearresteerd, omdat ze een politieagent en ambulancebroeder zou hebben aangevallen.

Nadat er een verontrustend telefoontje bij alarmnummer 911 was binnengekomen, is een ambulance naar het huis van de actrice gereden. Daar is ze in een dermate slechte toestand aangetroffen, dat direct is besloten haar mee te nemen naar het ziekenhuis.

Volgens de laatste berichten zou Locklear nu weer stabiel zijn en wordt ze behandeld.

Labiel

Het gaat al een poos vrij slecht met de actrice. Zondagavond laat is de politie ingeschakeld door een familielid van Locklear. De actrice zou onder invloed zijn geweest.

Toen de gearriveerde agent probeerde Locklear van haar familieleden te scheiden, deelde de actrice een klap uit. Een van de aanwezige ambulancebroeders kreeg een trap toen hij probeerde Locklear op een brancard te krijgen.

De week daarvoor werd de actrice nog gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, omdat ze labiel zou zijn en dreigde zichzelf wat aan te doen. Eind februari werd ze ook al gearresteerd vanwege de mishandeling van een agent.