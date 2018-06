Presentator Nance Coolen had lichte kriebels voor trouwdag

"Maar dat is dan wel fijn, want je beleeft het op de een of andere manier veel bewuster. En dat maakt het zo mooi", aldus Coolen.

Coolens zoon Robin had als ringdrager een belangrijke rol. "Ik vond dat zo bijzonder. Ik zou het bijna iedereen willen aanraden. Ga eerst aan kinderen beginnen en daarna trouwen, met je kind erbij. Het geeft een extra dimensie."

Zaterdag stapte Nance in het huwelijksbootje met Pico van Sytzama. De twee zijn al vijftien jaar samen. Het is niet haar eerste huwelijk. Van 1995 tot 2000 was ze getrouwd met fotograaf William Rutten.