Cardi B in geheim getrouwd met rapper Offset

TMZ kreeg de huwelijkspapieren van het stel onder ogen, waaruit blijkt dat het huwelijk al in september 2017 werd voltrokken in Fulton County in de Amerikaanse staat Georgia.

Het nieuws werd even later bevestigd door Cardi B zelf, die in een bericht op sociale media liet weten niet blij te zijn dat TMZ dit naar buiten heeft gebracht. "Er zijn veel momenten die ik wil delen met de wereld, maar ook veel momenten die ik voor mezelf wil houden. Trouwen hoort daar ook bij."

Volgens de artiest besloot het koppel spontaan om te trouwen. "Het was een ochtend in september, we werden wakker en besloten te trouwen. We vonden een huwelijksambtenaar en het gebeurde. Alleen wij tweetjes en mijn neef erbij. Ik zei 'ja, ik wil' zonder dat ik een jurk, make-up en ring droeg."

Dat betekent dat het koppel al is getrouwd alvorens zij zich in oktober verloofden. Offset, vooral bekend van het Amerikaanse hiphoptrio Migos, vroeg zijn vriendin in oktober ten huwelijk tijdens een concert in Philadelphia.

Zwanger

Het stel verwacht binnenkort een dochter. Cardi B onthulde begin april tijdens een optreden in de Amerikaanse show Saturday Night Live dat ze zwanger is.

De 25-jarige Cardi B schreef vorig jaar geschiedenis met haar nummer Bodak Yellow. Ze is de eerste vrouwelijke rapper in negentien jaar die de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten haalde.