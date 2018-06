Johan Vlemmix laat claim vallen in sekspoppenzaak tegen Patricia Paay

Dat schrijft het AD. Paay wil wel nog steeds 30.000 euro zien van Vlemmix. Deze week moet duidelijk worden of ze dat bedrag ook daadwerkelijk krijgt.

Vlemmix wilde eigenlijk geld van Paay, omdat hij naar eigen zeggen gedupeerd is. De ondernemer wilde een levensgrote sekspop van Paay op de markt brengen nadat van haar een plasseksvideo online was verschenen.

Paay stelde dat haar reputatie daarmee opnieuw werd aangetast en diende een claim in van 30.000 euro. Daarop kwam Vlemmix met een tegenclaim van 2 ton, gebaseerd op "misgelopen inkomsten".

"Als ik zou winnen, zou het geld toch naar een goed doel gaan, maar zij heeft dat bedrag toch niet, dus waarom al die moeite doen,'' zegt Vlemmix tegen het AD. "Ik trek het gewoon in uit sympathie voor haar.''

De ondernemer denkt verder niet dat hij Paay de gevraagde 30.000 euro moet betalen. "Het was maar een idee dat ik een keer geopperd heb. Ik heb geen een pop gemaakt, er is nog niet eens een opdracht de deur uitgegaan, dit kan zij nooit winnen.''

GeenStijl

De 69-jarige Paay heeft ook nog een zaak lopen tegen GeenStijl wegens de gelekte seksvideo. De rechter had eind mei gevraagd of de twee partijen samen wilden kijken of ze een schikking konden treffen, maar onlangs werd bekend dat dat niet is gelukt. De rechter doet eind juli uitspraak in die zaak.

Paay klaagde GeenStijl aan nadat de website een link naar een video had geplaatst waarop te zien was hoe de zangeres seksuele handelingen verrichte. Ze eist een schadevergoeding van 450.000 euro voor immateriële en materiële schade.