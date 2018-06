Joe Jackson toch niet actief op Twitter vanuit ziekbed

De afgelopen week kwam Joe Jackson (89) in het nieuws, omdat zoon Jermaine heeft laten weten dat het zeer slecht gaat met de gezondheid zijn vader.

"Ik heb meer zonsondergangen gezien dan ik nu nog kan zien. De zon komt op als de tijd daar is en of je het nou leuk vindt of niet: de zon gaat onder als het zover is", aldus het geverifieerde account met de naam Joe Jackson. De opmerking staat bij een foto waarop de vader van wijlen Michael Jackson naar de horizon staart.

"Dit is een prachtige tweet. Maar het raakt mij dat degene die verantwoordelijk is voor dit account misbruik heeft gemaakt van de situatie. Mijn opa heeft dit niet getweet. Ik weet niet eens of hij dit account ooit gebruikt heeft", aldus Paris Jackson.

Dochter Janet Jackson prees haar vader afgelopen vrijdag, toen ze de Radio Disney Music Awards' Impact trophy in ontvangst nam. "Het is geweldig om erkend te worden als iemand die een positieve invloed heeft gehad op het leven van anderen. Maar dat heb ik alleen kunnen bereiken, omdat ik omringd ben geweest door goede mensen. Mijn moeder vertroetelde me met alle liefde die ze heeft en mijn vader haalde het allerbeste uit mij."

Ziekenhuis

Jackson is al een poosje ziek en kampt met een ongeneeslijke vorm van kanker. Hij zou het ziekenhuispersoneel opdracht hebben gegeven zijn familie niet toe te laten tot zijn kamer, omdat hij niet wil dat zij hem in deze toestand zien.

Volgens Jermaine Jackson was dit vooral hartverscheurend voor zijn moeder Katherine, die uiteindelijk via hun advocaat bezoekrecht heeft afgedwongen. Daardoor kon ze toch haar man bezoeken. Inmiddels hebben ook andere familieleden hem in het ziekenhuis bezocht.