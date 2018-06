'Ex Ant McPartlin stuurt met eis van 57 miljoen euro aan op vechtscheiding'

McPartlin (42) en Armstrong waren bijna 25 jaar samen, waarvan 12 jaar getrouwd. Eind vorig jaar maakten ze bekend uit elkaar te gaan. Reden voor de scheiding zou de relatie van McPartlin met zijn persoonlijke assistent Anne-Marie zijn.

Armstrong zou uit zijn op de helft van Ants fortuin, wat zo'n 70 miljoen pond bedraagt, de miljoenenvilla in Londen waar ze jaren samenwoonden, hun hond en een deel van de toekomstige inkomsten van de presentator, meldt Mail on Sunday.

"Ze is uiterst loyaal geweest tegenover Ant in een periode die niet alleen enorm moeilijk is geweest voor hem, maar ook voor haar. Ze is ook erg begripvol geweest over zijn alcoholverslaving. Ze is per slot van rekening twee jaar door een hel gegaan terwijl ze hem wanhopig probeerde te behoeden voor de ondergang", zegt een vriend van Armstrong tegen Mail on Sunday. "Ze is kapot van het nieuws over zijn nieuwe vriendin. Het voelt alsof haar enorm onrecht is aangedaan."

McPartlin kwam naast de relatie met zijn persoonlijke assistent de laatste tijd vaker negatief in het nieuws, mede door zijn alcoholverslaving. Hij werd gepakt voor rijden onder invloed en zat in een verslavingskliniek, omdat hij verslaafd was aan pijnstillers.