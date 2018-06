Shania Twain wil zoon ondanks rijkdom bescheidenheid bijbrengen

Twain groeide op in een gezin waar ze weinig financiële middelen hadden. De zangeres doet er als moeder dan ook alles aan om haar zoon niet te verwennen. "Ik moet erop letten om hem niet alles te geven wat hij wil. Daarom heb ik als cadeau voor zijn verjaardag nooit iets anders gedaan dan een taart bakken", zegt de zangeres in gesprek met The Mirror.

De That Don't Impress Me Much-zangeres denkt daarnaast dat haar zoon nooit het gevoel heeft gehad iets tekort te zijn gekomen. "Hij heeft nooit anders gekend." De Canadese verwent haar zoon ook niet met Kerstmis."Dan krijgt hij nooit meer dan drie cadeaus. Dat is geen rijkeluisviering."

Toch ontzegt de Canadese haar zoon zeker niet alles. "Als hij een shirt nodig heeft, dan krijgt hij een shirt. Ik ga niet doen alsof we arm zijn als dat niet het geval is." Twain stelde daarnaast een regel op in huis. "Alles wat je langer dan een maand niet gebruikt, gaat naar het goede doel."

Twain, geboren als Eileen Edwards, staat te boek als een van de grootste countrysterren ter wereld en scoorde hits met de nummers You're Still The One en Man! I Feel Like A Woman. Eind september bracht ze haar vijfde album uit.