Monique Westenberg was 'stuk' tijdens relatiepauze met André Hazes

"We zijn een tijdje apart gaan wonen in de hoop weer naar elkaar toe te groeien. Maar opeens maakte André duidelijk dat we echt uit elkaar waren", vertelt Westenberg in gesprek met het tijdschrift VROUW.

"Pijnlijk, want zo voelde ik het niet." Dit wekte veel verdriet op, legt ze uit. "In dezelfde tijd lag mijn oma in het ziekenhuis en ging het met mijn hond heel slecht. Alles kwam tegelijk. Ik was echt stuk."

Westenberg nam vervolgens afstand en merkte dat Hazes toen weer naar haar toetrok, iets wat tot uiting kwam tijdens hun gezamenlijke vakantie naar Mexico. Die was al gepland voor het stel besloot uit elkaar te gaan.

"Ik verheugde me erg op die vakantie. Het kon twee kanten opgaan, maar ik had goede hoop dat hij daar weer zou 'landen' en inzien wat echt van waarde is. Dat gebeurde ook."

In scène

Ook zegt Westenberg dat ze het erg vond dat de kijkers van de SBS-reallifesoap André Hazes: Ik haal alles uit het leven dachten dat de relatiebreuk in scène was gezet om hogere kijkcijfers te halen. "Als ze eens wisten hoe kapot ik ervan was..."

Het stel, dat 1,5 jaar geleden ouders werd van André junior, is nu op zoek naar een huis waar zij kunnen wonen en houdt zich ook bezig met gezinsuitbreiding. "De bevruchte foetus ligt al te wachten in de vriezer", zegt Westenberg.

"Ik heb geen eileiders, dus toen ik André leerde kennen wist ik al dat we een traject in zouden moeten. We begonnen met IVF en uiteindelijk werd het ICSI. Daar kwam een aantal bevruchtingen uit die we nog kunnen gebruiken."