Erica Terpstra heeft nog steeds contact met jeugdliefde

Robbie woont in Colombia, waar hij naartoe verhuisde voor de liefde. Terpstra regelde een ontmoeting met hem toen ze het land bezocht voor haar reisprogramma.

"Ik heb nog steeds mailcontact met hem", vertelt Terpstra aan De Telegraaf. "Neem van mij aan, je kunt best mailcontact hebben met een man die met een ander getrouwd is."

Voormalig zwemkampioene Terpstra (75) ontmoette haar jeugdliefde op de zwemvereniging toen zij vijftien jaar oud was. "Daar zaten studenten uit Delft op, die lagen 's ochtends in het zwembad, daarna gingen ze samen koffiedrinken en biljarten. Daar wilde ik graag bij zijn, want er zat iemand bij op wie ik verliefd was, Robbie, een student die een jaar of zes ouder was dan ik."

Volgens Terpstra leidde haar verliefdheid indirect tot haar glansrijke zwemcarrière. "Toen ik ging zwemmen met de jongens bleek dat ik talent had en werd er gezegd: 'Als je nou toch zo hard gaat, dan moet je ook aan wedstrijden mee gaan doen.' Zo werd ik Nederlands aspirantenkampioen."

Boksen

De presentatrice is alweer aan het reizen voor het nieuwe seizoen van het Omroep MAX-programma Erica op Reis, waar onverwachts een nieuw seizoen van kwam. Eerder werd aangekondigd dat de show zou stoppen, maar later maakte de omroep bekend toch nieuwe afleveringen te willen maken.

"Ik heb nu twee reizen mogen maken en er komen er nog twee aan. Ik heb mijn trainingsschema verdubbeld om op reis zo mobiel mogelijk te zijn. Ik train vier keer per week met een persoonlijke trainer op de boulevard in Scheveningen, waar ik woon, en ik ga ook naar de sportschool. Daar ben ik aan het boksen."