Daniël de Ridder 'raakt nooit uitgekeken op Halina Reijn'

In gesprek met de Volkskrant noemt De Ridder Reijn "ontwapenend". "Echt een dier. Net zoals zij het dier in mij ziet. Gek om zo te zeggen, maar we zijn twee dieren die elkaar gevonden hebben."

Het stel heeft af en toe "heftige discussies". "Waarvan normale mensen denken: jezus, bedaart dat nog? Maar een uur later omhelzen we elkaar en zitten we weer te lachen. Wij kunnen snel switchen tussen het dierlijke en het intellect. We hebben daarin een eigen universum gemaakt, waarin we elkaar heel erg begrijpen."

Aan de andere kant zijn de twee ook erg verschillend, stelt de voormalig voetballer. "Ik ben afhoudend. Zo bescherm ik mezelf. En zij is van: voem, hier ben ik, waardoor ze kwetsbaar is. We vullen elkaar aan. Het klinkt als een supercliché, maar we zijn een goed team."

Reijn liet eerder weten graag kinderen te willen. De Ridder wil in het interview niet uitweiden over hun kinderwens. "Het is onze beslissing, het is van onszelf. Ik kan wel zeggen: als er een kindje komt, dan zullen we dat met veel liefde omarmen. En als het niet zou komen, blijven we elkaar omarmen."