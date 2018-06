Marco Borsato verwacht dat zijn moeder volledig herstelt van infectie

De 72-jarige Mary ligt sinds kort weer in het ziekenhuis nadat ze eerder haar schouder had gebroken.

"Omdat er veel vragen komen bij mij en mijn omgeving, voelen we ons genoodzaakt een korte verklaring te geven over de gezondheid van mijn moeder, Mary Borsato", begint Borsato. De zanger vertelt dat ze haar schouder brak na een val en dat deze na enkele operaties met schroeven werd vastgezet.

"Na het genezen van haar gebroken schouder zijn de schroeven vervolgens operatief weer verwijderd. Hier is helaas een hardnekkige stafylokokken-bacterie bijgekomen die voor complicaties zorgt. Het heeft een serieuze infectie veroorzaakt die een langdurige behandeling noodzakelijk maakt", aldus de zanger.

"Mary is echter in uitstekende handen en wordt liefdevol verpleegd in het ziekenhuis en gesteund door familie en vrienden. We hebben er vertrouwen in dat Mary volledig zal genezen. We hopen dan ook dat jullie Mary's privacy willen respecteren en haar de kans geven in alle rust te herstellen."