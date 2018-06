Socialemediaoverzicht: Roxeanne vereeuwigt dikke buik en Domien verhuist

Naarmate je ouder wordt, ontgroei je dingen. Soms groei je letterlijk uit dingen - zoals je schoenen of je kleding, of je ontgroeit ze figuurlijk - zoals je vrienden of je werk. Dingen passen niet meer bij je, je stijl is veranderd, je behoeftes zijn veranderd; het is tijd voor iets nieuws. De laatste jaren lijkt zo'n beetje iedereen dat gevoel te hebben bij NPO Radio 3FM. Na Coen & Sander, Giel Beelen en Gerard Ekdom, kondigde deze week ook Domien Verschuuren aan dat het tijd is voor iets anders.

De dertigjarige radio-dj gaat zijn geluk beproeven bij commerciële zender Qmusic en wat blijkt: dat wilde hij eigenlijk al heel lang. Op Instagram deelt Domien een foto van een brief die hij in 2005 al opgestuurd kreeg, toen ze nog geen interesse in hem hadden bij Q. Is het toch nog goed gekomen.

Zwangere buik

Roxeanne Hazes is heel erg zwanger. Fans wachten in spanning af tot het eerste kind van de zangeres geboren wordt, maar tot die tijd moeten we het doen met 3D-echo's en foto's van de prachtige zwangere buik. Niet alleen de fans zijn onder de indruk van het lichaam van Roxeanne, ook de zangeres zelf wil voor altijd onthouden hoe ze aanvoelde toen ze zwanger was.

Op Instagram deelt ze een foto en video van een afdruk die gemaakt is van haar lichaam. Het kleine, goudgekleurde beeldje is een perfecte kopie van de buik en borsten hoe ze er nu, nu haar zwangerschapsverlof is begonnen, uitzien.

Vermoeiend

Ariana Grande en Pete Davidson hebben pas een paar weken een relatie, maar weten nu al mensen te vermoeien met hoe klef ze zijn. Konden we het vorige week nergens anders over hebben dan de vermeende verloving die inmiddels is bevestigd, gaat het deze week over dat ze al samenwonen en zo verliefd zijn. Op sociale media bevestigt het stel dat laatste nog maar eens.

Pete (24) deelt een foto van zijn vriendin op Instagram, die kronkelend op de grond ligt. "What the actual fuck", schrijft hij erbij. Reden voor komiek Seth Rogen om toch eens in te grijpen: het moet maar eens klaar zijn met dat geklef. "Serieus jongens", aldus Seth onder de foto. Pete: "Als je zou gaan trouwen met de mooiste vrouw van de wereld, zou ik weleens willen zien hoe jij deed."

Carrièreswitch?

Winston Gerschtanowitz heeft vele talenten. Van roddelprogramma's presenteren tot een online-fitnessbedrijf oprichten en van wasmiddelen aanprijzen tot spelshows hosten: wat kan deze man niet? Daar lijkt nu eindelijk een antwoord op te zijn gekomen. Gerschtanowitz blijkt namelijk niet bepaald een paardenfluisteraar.

De 41-jarige presentator laat in een video op Instagram zien hoe hij een pony, waar een van zijn zoontjes op rijdt, sneller probeert te laten lopen. De beste man doet, geheel in stijl, nog even voor hoe het moet. Maar het paardje is er niet van gediend en blijft stug doorlopen. Op een rustig tempo.

Overweldigend

Heftig nieuws voor Jamai Loman deze week: de zanger blijkt een nierziekte te hebben en een niertransplantatie te moeten ondergaan. "Mijn nieren werken niet goed meer", vertelde de 31-jarige Loman dinsdag op NPO Radio 2 tegen dj Ruud de Wild.

De voormalig Idols-winnaar moet aan de dialyse en uiteindelijk ook een transplantatie ondergaan. Loman laat op Instagram weten "overweldigd" te zijn door alle reacties en lieve berichten die hij kreeg nadat het nieuws uitkwam en bedankt op Instagram zijn volgers.