Johnny Depp voelde zich depressief na scheiding Amber Heard

"Lager kon ik voor mijn gevoel niet zakken", vertelt de Pirates of the Caribbean-acteur in een interview met Rolling Stone.

Om zijn gedachten op een rij te zetten, begon Depp aan zijn memoires, die hij op een typemachine uitschreef toen hij op tour was met zijn band The Hollywood Vampires.

"Ik schonk in de ochtend een glas wodka in en begon te schrijven tot ik de pagina's niet meer kon zien door mijn tranen", zegt Depp. "Ik wilde erachter komen wat ik heb gedaan om dit allemaal te verdienen. Ik heb altijd geprobeerd aardig en eerlijk tegen anderen te zijn en anderen te helpen."

In mei 2016 kondigden Heard en Depp aan te gaan scheiden. De breuk verliep niet soepel. Zo beweerde Depp dat Heard de scheiding onnodig vertraagde en zou Depp onder meer geen toegang geven tot hun huizen.

Begin 2017 startte Depp een rechtszaak tegen zijn voormalig managers van The Management Group (TMG), die zeventien jaar de zaken van de acteur behartigden. Hij beweerde dat zij miljoenen dollars verkwistten tijdens de meest vruchtbare jaren van zijn carrière.

Johnny Depp heeft voor het eerst toelichting gegeven op zijn uitgavenpatroon, nadat voormalig managers van de acteur beweerden dat hij "ver boven zijn stand leefde". De 55-jarige filmster eiste hiervoor meer dan 23,2 miljoen euro schadevergoeding.

Hunter S. Thompson

De managers ontkenden dit en beweerden juist dat de acteur ver boven zijn stand leefde. Zo zou Depp op maandelijkse basis ruim 25.000 euro uitgeven aan wijn. "Dat ervaar ik als een belediging", zegt Depp nu. "Want het was nog veel meer."

Ook zou de acteur volgens de managers ruim 2,5 miljoen euro hebben uitgegeven voor het verspreiden van as van de overleden schrijver Hunter S. Thompson. De as werd via een kanon in de lucht geschoten. "Dat kostte geen 2,5 miljoen", beweert Depp. "Het was 5 miljoen."

De acteur was goed bevriend met Thompson en vertolkte hem in de film Fear and Loathing in Las Vegas.

Het lijkt er niet op dat de twee partijen er op korte termijn uit gaan komen. "Nooit in mijn leven ben ik een pester geweest", zegt Depp. "Ik heb nooit iemand met opzet pijn gedaan. Toen ik een kind was, heb ik geleerd om nooit een gevecht te beginnen. Maar wanneer iemand dat wel doet, moet je het gevecht ook afronden."

Ingefluisterde teksten

Een andere aantijging van zijn voormalig managers wordt niet door Depp ontkend. Zij beweerden dat de acteur een geluidstechnicus inhuurde, die hem op de filmset teksten influisterde. Volgens Depp gaf hem dit de mogelijkheid om met "zijn ogen te kunnen acteren".

"Een paar van mijn grootste helden maakten stomme films (het genre waarin niet wordt gesproken, red.)", zegt Depp. "Het moet in de ogen zitten. Naar mijn mening maakt het niet uit wat je zegt als de waarheid in je ogen schuilt."