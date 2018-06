'Brad Pitt zag geen andere optie dan naar rechter stappen om kinderen'

Midden juni werd bekend dat een rechter had besloten dat Jolie haar ex-man te weinig toestond hun gezamenlijke kinderen te zien. De rechter sprak zijn oordeel uit: de actrice moest Pitt meer gelegenheid geven zijn kinderen te zien.

Een ingewijde vertelt donderdag in US Magazine dat Pitt geen andere optie meer zag dan het via de rechter spelen. "Hij heeft heel lang geprobeerd er samen met Angelina uit te komen. Hij had veel eerder naar de rechter kunnen stappen, maar wilde dat niet. Nu was hij klaar met aardig zijn."

De rechter oordeelde dat het in het belang van de kinderen is een gezonde band met hun vader te hebben en dat Jolie ervoor moest zorgen dat er voldoende gelegenheid zou komen voor de acteur om de veertienjarige Pax, de dertienjarige Zahara, de twaalfjarige Shiloh en Knox en de negenjarige Vivienne te zien.

Na de breuk, die in september 2016 werd aangekondigd, kwam naar buiten dat de 54-jarige Pitt jarenlang te veel alcohol heeft gedronken. De kinderen zijn bij hun moeder gaan wonen en Pitt mocht ze op gezette tijden en onder toezicht bezoeken.