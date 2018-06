Vader Michael Jackson (88) heeft niet lang meer te leven

Joe Jackson is er zo slecht aan toe dat hij zijn familie in eerste instantie verboden had hem te bezoeken, zegt Jermaine Jackson tegen Daily Mail.

De familie wendde zich na een spoedberaad tot Joe Jacksons manager Charles Coupet, die uiteindelijk diens vrouw Katherine, dochters Rebbie en Joh'Vonnie en kleindochter Yashi toestemming gaf hem in Las Vegas te bezoeken.

Het gaat al maanden niet goed met de gezondheid van Joe Jackson, maar vorige week ging het snel bergafwaarts. Zoon Jermaine heeft het moeilijk met de situatie. "Niemand vertelde ons waar hij was en we kregen geen duidelijkheid over zijn toestand. Mijn moeder was doodongerust. Hij is erg fragiel en heeft niet lang meer. Daarom heeft hij zijn familie nodig. Dat is alles wat we willen."

Joe Jackson heeft in totaal elf kinderen. Hij kreeg er tien met zijn vrouw Katherine en één met Cheryl Terrell, met wie hij jarenlang een affaire had.