Janet Jackson kampte jarenlang met depressies

In gesprek met het tijdschrift Essence vertelt de 52-jarige Jackson over haar depressieve jaren. "Ik heb geworsteld met een depressie, het was intens."

In het zomernummer van het blad gaat de zangeres verder over de moeilijke jaren die achter haar liggen. Jackson zegt als dertiger last te hebben gehad van weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde. Die gevoelens kwamen volgens haar mogelijk door haar kinderjaren, de onmogelijk hoge standaarden waar ze niet aan kon voldoen en seksisme en racisme.

Ook als veertiger zegt ze vaak zelf-ondermijnende gedachten te hebben gehad die haar tot wanhoop dreven. Uiteindelijk zegt Jackson haar geluk en rust gevonden te hebben. "Ik ben gelukkig als ik mijn zoon in mijn armen heb en wanneer ik in zijn lachende ogen kijk", zegt ze.

"Of wanneer ik hem kus of in slaap zing. Tijdens zulke momenten is er overal blijheid. Ik ben God daar dankbaar voor. Ik bedank God voor mijn leven, mijn levenslust en de mogelijkheid om te groeien in de liefde."