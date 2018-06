Prinses Christina (71) lijdt aan botkanker

Sinds afgelopen winter is haar conditie stabiel en zij voelt zich daarom naar omstandigheden goed.

Christina, de jongste zus van prinses Beatrix, beschouwt de ziekte "als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven", aldus de RVD. Verdere informatie over het te volgen traject of kans van slagen wat genezing betreft, wilde de voorlichtingsdienst niet geven.

De prinses kampt sinds haar geboorte ook met een oogziekte, omdat haar moeder Juliana tijdens de zwangerschap rodehond opliep.

Inauguratie

De prinses is woonachtig in Rome en verscheen daarnaast weinig in de openbaarheid bij familieaangelegenheden. De laatste keer was bij de inauguratie van koning Willem-Alexander in 2013.

Christina trad wel meerdere keren op als zangeres en verleende haar naam aan een stichting voor musicerende kinderen en jongeren, het Prinses Christina Concours.

Christina was bijna twintig jaar getrouwd met de Cubaan Jorge Guillermo, met wie ze drie kinderen kreeg: Bernardo (1977), Nicolás (1979) en Juliana (1981).