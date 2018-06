Bende berooft woning Wendy van Dijk en Erland Galjaard

Dat schrijft Story dinsdag. Mike van Dijk, de manager en broer van de presentator, bevestigt dit nieuws aan RTL Boulevard.

Volgens Story is de bende al een tijd actief in de woonplaats. De groep criminelen zou aanbellen bij huizen in deze buurt om te controleren of de bewoners thuis zijn.

De roof zou hebben plaatsgevonden op woensdag 13 juni op Zwaanwijck, het landgoed waar Van Dijk en Galjaard een huis hebben.

Details over de beroving worden echter niet gedeeld. Onduidelijk is of Van Dijk en Galjaard aanwezig waren in het huis ten tijde van de beroving. Volgens Mike van Dijk doet de politie momenteel onderzoek naar de misdaad.